Wien zu Lëtzebuerg als Affekot, Riichter oder Notaire schaffe wëll, muss no sengem Studium nach eemol d'Schoulbänk drécken an de sougenannte „CCDL“ packen. D'Iddi ass, fir de Studenten e generellen Abléck an d'Spezifizitéite vum Lëtzebuerger Droit ze ginn, seet den Nach-Bâtonnier François Prum.



Leider wiere mat der Zäit awer ëmmer méi Matièren dobäikomm, dës wieren och ëmmer méi komplex ginn an hätten dacks näischt mat der praktescher Aarbecht ze dinn, déi zum Beispill den Affekot herno maache muss. Am ale Regimm waren et elo zum Schluss bis zu 18 Matièren an 240 Stonnen.





Extrait François Prum (1)



Extrait François Prum (2)



Mat der Reform huet de Student elo just nach ronn hallef esou vill Matièren a Stonnen. De System mat op där enger Säit dem obligatoreschen Tronc commun an op där anerer Säit Optiounsfächer ass ofgeschaaft. Vun elo u gëtt et dräi Gruppe mat Matièren, déi sech d'Leit zum Deel selwer dierfen erauswielen. Mat där Matière musse si dann op déi Stonne kommen, déi obligatoresch sinn, ouni awer dobäi d'Leit ze zwéngen, eng bestëmmte Matière mussen ze wielen.

Op déi verlaangte Sproochekompetenzen huet d'Reform iwwregens keen Impakt. Eng Reform, déi och net vum Justizminister Felix Braz imposéiert gouf, de Barreau wier hei carrement Demandeur gewiescht, betount de François Prum.Fir de Maître François Prum geet d'Zäit un der Spëtzt vum Barreau elo op en Enn. Fir d'Rentrée judiciare iwwerhëlt de Maître François Kremer d'Geschécker.