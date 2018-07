Neie Quartier mam Numm "Elmen" zu Ollem (06.07.2018) D'Société Nationale des Habitations à Bon Marché baut 800 Wunnenge fir eng 2.000 Leit op 27 Hektar. An 10 Deeg fänken d'Preparatioune vum Chantier un.

A 15 Joer wäert een Ollem net méi erëm erkennen, well duer kënnt elo een neie Quartier, ënnert dem Numm "Elmen". 800 Wunnengen, an dat zu engem interessante Präis versprécht d'Société Nationale des Habitations à Bon Marché. An dat ass net alles, präziséiert den Direkter Guy Entringer. Et ass ënnert anerem och eng Schoul virgesinn an ee Supermarché.

De Projet setzt op douce Mobilitéit, am Wunngebitt solle keng Autoe fueren. Sécherheet géif do eng grouss Roll spillen, virop d'Kanner aus dem Quartier. An d'Autoen, déi sinn a Parkhaiser.

Donieft ass eng Vëlospiste virgesinn an eng nei Buslinn speziell fir dëse Quartier bis an d'Stad. D'Busser si grad esou wäit ewech vun den Haiser wéi de Parking. Dat géif d'Leit encouragéieren, mam ëffentlechen Transport ze fueren. An awer, bei 800 neie Wunnenge maache sech virop d'Nopeschgemengen zanter enger Zäit Gedanke wéinst dem Trafic. Et géif iwwer Léisunge geschwat ginn, wéi een de Verkéier an Zukunft entlaaschte kann. Den Transportministère huet rezent enge Etüd lancéiert.