Aussekommissioun: Mise en oeuvre vun de Flüchtlings-Zentren (06.07.2018) Eng Woch nom Flüchtlings-Sommet zu Bréissel war de Premier Xavier Bettel Gëscht an der Aussekommissioun vun der Chamber fir d'Deputéiert ze informéieren.

D'Mise en ouevre vun de Zentren, déi als Léisung zeréck behale goufe, wier net einfach, esou de Staatsminister.

Den däitschen Accord wier iwwregens konform zu deem, wat zu Bréissel ausgemaach gouf. Et misst mat de concernéierte Länner geschwat ginn, de Ball léich elo beim Conseil a bei der Kommissioun. Et kéint jiddefalls net sinn, datt keen d'Leit géing huelen. Natierlech wier et evident, datt déi Zentren do solle sinn, wou d'Mënschen als éischt ukommen.

De Marc Angel vun der LSAP bedauert d'Manéier wéi déi politesch Diskussiounen an Europa oflafen.

De Marc Angel vermësst awer och d'Solidaritéit.

Wat hei an der Theorie festgehale gouf, ass an der Praxis net ëmzesetzen, seet den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser. An e puer Méint géingen déi ganz Diskussiounen nees vu vir ugoen.

Et wier wichteg, datt et iwwerhaapt en Accord gëtt, seet den CSV-Deputéierte Laurent Mosar. Eng Fro déi sech awer fir hie stellt wier déi, wéi déi Fräiwëllegkeet ëmzesetze wier, och mécht ee sech bei der CSV Gedanken ëm d'Accords de réadmission, déi et mat verschiddene nordafrikanesche Länner zum Beispill net géing ginn.

D'CSV beklot sech dann op en Neits driwwer, datt eng Lëtzebuerger Regierung schonn nees net mat enger Stëmm géing schwätzen.