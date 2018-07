Kuerz virun 18 Auer sinn op der Areler Strooss zu Mamer 2 Autoen aneneegerannt, 2 Persoune goufe blesséiert. An och zu Féiz krute sech géint hallwer 2 zwee Ween ze paken, och hei goufen et 2 Blesséierter.Um Misärshaff huet et an enger Kiche gebrannt, hei koum eng Persoun mat Verbrennungen an d'Spidol, eng aner mat enger liichter Dampvergëftung.