Nodeems et vill Diskussiounen an der Press gouf iwwert Esch 2022 goung et e Freideg am Gemengerot iwwert de Projet vun der europäescher Kulturhaaptstad.

Dat op Nofro vun déi Lénk. Zanterdeem d'Kontrakter vum Janina Strötgen am Andreas Wagner net méi verlängert gi sinn, géif et elo e Lach ginn, dat permanent nëmme mat Gerüchter gefëllt géing ginn, bedauert de Marc Baum vun déi Lénk.



Zanterdeem een de Label am November zejoert krut, wier d'europäesch Kulturhaaptstad zu engem parteipoliteschen Dossier ginn. Déi fréier Escher Buergermeeschtesch Vera Spautz huet betount, datt d'Coordinateuren duerch "Dreck a Piff" gezu gi wieren. D'Vera Spautz an de Marc Baum kritiséieren, datt ee sech net un d'BidBook géif halen, dat allerdéngs wéi e Kontrakt géif gëllen.



Elo géif awer, anescht wéi virgesinn, en Opruff fir Projete gemaach ginn, wéi et deemools och 2007 gemaach gouf. Zu de Coordinateure wollt den Escher Buergermeeschter Georges Mischo e Freideg keng Positioun huelen, well dës eng procédure judiciaire ugekënnegt hunn, well hir Kontrakter opgeléist goufen. Hien huet donieft betount, datt den zukünftege Generaldirekter keng Parteikaart wäert hunn.