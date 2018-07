Am Laf vun der Nuecht géint 4.00 Auer hunn zwee Onbekannter d'Dier vum Won opgebrach an et ass hinne gelongen, d'Portmonnien ze klauen. D'Koppel ass dobäi erwächt a si hunn ugefaange mat jäizen, esou dass béid Täter an onbekannte Richtung geflücht sinn. D'Portmonnie konnten herno um Parking erëmfonnt ginn, allerdéngs ware keng Sue méi dran.E Freideg am spéiden Owend géint 22.30 Auer gouf ee Mann zuan der Rue Batty Weber vun zwee Männer menacéiert. Déi zwee Onbekannt haten un der Hausdier geschellt, de Mann hat d'Dier opgemaach an op eemol war ee vu béiden handgräiflech ginn an deen aner Täter huet ee Messer gezunn. Si hu Sue gefuerdert, ma de Mann huet sech gewiert an déi zwee Onbekannt si geflücht. D'Täter waren allebéid tëscht 19 an 20 Joer al, hu portugisesch a franséisch geschwat an haten allebéid donkel Sportskleeder un.