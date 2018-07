Am Kader vun der Bee Secure Campagne “Big Data: Wien mécht wat mat eisen Daten”, gouf am Forum Geesseknäppchen d'“Glass Room Experience” organiséiert.

Am Kader vun der Bee Secure Campagne “Big Data: Wien mécht wat mat eisen Daten”, konnt een haut am Forum Geesseknäppche bei der sougenannter “Glass Room Experience” matmaachen – e Konzept wat schonn a Stied wéi New York a London e grousse Succès hat. D’Ziel vun dëser interaktiver Ausstellung ass et d’Thema Dateschutz op eng spannend Manéier duerzestellen an ze erklären.

An enger digitaliséierter Welt wou ëmmer méi matenee vernetzt ass, verléiert ee gär mol den Iwwerbléck iwwert seng privat Online-Donnéeën. Wien se sammelt a wat domat geschitt, ass net ëmmer transparent duergestallt. Dobäi limitéiert dat Ganzt sech scho laang net méi just op Smartphonen a Computeren, seet de Jeff Kaufmann vu Bee Secure. Iwwer Satellitten, Antennen a Kameraen, oder och beim Akafen a Benotzen vun der Kreditkaart, ginn Donnéeën iwwert eis gesammelt.

Souguer eppes ganz Einfaches wéi e Selfie ka schonn Informatiounen iwwert eis erausginn. Mat modernen Technologië wéi Bild- oder Gesiichtserkennung kënnen d’Donnéeën analyséiert an ausgewäert ginn. Déi ëmmer méi sophistiquéiert Software fänkt un ze erkenne wien mir sinn, a verbënnt dat mat all den aneren Donnéeën déi duerch en Google Account oder sozial Netzwierker gesammelt goufen. Esou entsteet e méi komplett Bild vun den eenzele Persounen, erkläert de Medien-Pädagog Mark Shillitoe.

Meeschtens géinge sou Informatioune fir Marketingzwecker benotzt ginn. Wien dat evitéiere wëll, kéint sech zum Beispill d’Gesiicht umolen. Ee vläicht net ganz sou eescht gemengten, awer effikassen Tipp. Doduerch géingen d’Kameraen duerchernee ginn an een net méi erkennen.

Zu 100% verhënneren dass Date gesammelt ginn, kéint een hautdesdaags leider net. Wien seng Privatsphär awer e Maximum schütze wëll, kritt bei Bee Secure nëtzlech Tipps dozou.