Am Cercle Cité op der Plëss haten d'Rapporter vun de véier Regiounen d'Geleeënheet, d'Resultater vun der Aarbecht an hirem Grupp ze presentéieren. Et goung drëms déi verschidde Contributiounen ze strukturéieren an eng national Approche ze formuléieren.

De Staatssekretär am Ëmweltministère Claude Turmes schwätzt vun enger grousser Bedeelegung bei dësem Prozess.



De Claude Turmes (07.07.2018) De partizipative Prozess fir den neien Entworf vum Programme directeur d'aménagement du territoire ass e Samschdeg op en Ënn gaangen.

D'Landesplanung dierft mat Sécherheet en héije Stellewäert an de verschiddene Wahlprogrammer kréien.