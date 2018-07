Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Ganz am Zeeche vum Slogan "Zukunft op Lëtzebuergesch", sinn et 5 grouss Voleten, déi dominéieren.

Engersäits Aarbecht a Liewen, Kanner an Zukunftschancen, Identitéit a Kultur, Mobilitéit an Infrastrukturen, an als 5. Punkt Wirtschaft a Finanzen.

Et wier e Walprogramm, deen nei Impulser géif setzen, gläichzäiteg awer och eng enger grousser Kontinuitéit an Traditioun vum Land géif stoen.

D'Familljepolitik louch der Parteipresidentin Corinne Cahen um Sonndeg de Moien als zoustänneg Ministesch natierlech besonnesch um Häerz. An do virop méi flexibel Aarbechtszäiten, fir och méi Zäit, fir d'Famill ze hunn. D'DP wëll dofir eng Joresaarbechtszäit aféieren, déi eng besser Aarbechtsorganisatioun an domadder och eng besser Fräizäitorganisatioun géif fäerdegbréngen.

E gratis ëffentlechen Transport fir jiddereen am Land, de konsequenten Ausbau vum Tram, an zwar direkt, d'Promotioun vum Lëtzebuergeschen, ma awer gläichzäiteg och der Méisproochegkeet oder kleng- a mëttelgrouss Betriber steierlech entlaaschten, si weider Beispiller vun Elementer aus dem DP-Walprogramm.