Der Police gouf um Samschdeg den Owend géint 22 Auer en Accident zu Harel gemellt. E Chauffeur war vun der Strooss ofkomm, an eng Telefonskabinn gerannt an un der Fassad vun engem Haus un d'Stoe komm.



De liicht Blesséierte wollt sech duerch d'Bascht maachen, konnt allerdéngs vun Zeien zréckgehale ginn, bis d'Beamten op der Plaz waren.



Et huet sech séier erausgestallt, datt den Auto am Kader vun enger Abroch op der Gare zu Kautebaach geklaut gouf.



De Chauffer hat donieft kee gëltegen Führerschäin an hat ze vill gedronk. Op Uerder vum Parquet vun Dikrech gouf den Mann festgeholl.



Zu Wolz huet e Samschdeg e Motocyclist d'Kontroll iwwer säin Gefier verluer an ass gefall - hien huet misse mat der Ambulanz an

d'Spidol bruecht ginn.



Géint 22.20 Auer ass zu Haassel an der Lëtzebuerger Strooss en Auto op d'Kopp gaangen - 1 Persoun gouf blesséiert.



Den 112 mellt och nach ee Accident vun e Samschdeg den Owend. Op der Route d'Esch an der Stad sinn 2 Autoen aneneegerannt. 1 Persoun gouf derbäi blesséiert.