Op der Plaz sinn der awer héchstens 90 erlaabt.



Géint de Mann gouf Plainte gemaach an hie krut e Fuerverbuet.



Nach 4 Permise fort

An derkoum et géint 19.20 Auer zu engem Accident. Ee vun de Chaufferen hat ze vill gedronk. Hie krut de Permis ofgezunn.Dat selwecht da géint 22.15 Auer an der. Do huet d'Automobilistin och nach randaléiert. Si koum dofir och an de Passagearrest.Kuerz viru Mëtternuecht gouf der Police en Auto gemellt, deen op deram Zickzack gefuer ass. Méi spéit konnt ee Policebeamten, dee grad net am Déngscht war, der alkoholiséierter Automobilistin an der Route Principale de Schlëssel vum Auto ofhuelen. Och hire Permis ass fort.Um 3.30 Auer gouf e Chauffergestoppt, well en do an der Strooss, déi à Sens unique ass, d'Kéier gemaach huet. Och hien hat ze vill gedronk an och hie krut säi Führerschäin ewechgeholl.Um 4.40 Auer op dergouf e Chauffer mat 1,2 Promill erwëscht. Hie gouf just protokolléiert.