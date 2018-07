Zäitzeie vun eisem Räichtum: D'Héichiewen um Belval (08.07.2018) De Belval stoung dëse Weekend ganz am Zeeche vun den Héichiewen. Fir d'5. Kéier gouf hei e grousst Fest organiséiert.

D'Vue vun uewen op d'Friche vun der fréierer ARBED Esch/Belval ass impressionnant. 120 Hektar grouss ass dësen Terrain, deen eng laang Geschicht huet.D'Héichiewen A a B sinn Zäitzeie vun der Lëtzebuerger Stolindustrie. Freier goufen et souguer 3 där Iewen. Stol a Goss gouf produzéiert.Den Héichuewen A hat zanter 1987 nach just nëmme méi eng Reserve-Funktioun. Vum Juli 2014 un ass e fir de Publik op. Reegelméisseg gi Visitten organiséiert, wou een dann an d'Geschicht vun der Stolindustrie andauche kann. Um Site Belval hu fréier bis zu 7.000 Leit hiert Brout verdéngt.80 Meter héich ass den Héichuewen A. Steet een uewen um Sommet kritt een Héngerhaut. An all Himmelsrichtung kann ee kucken. Esch/Belval war déi lescht Integralschmelz, déi gebaut gouf, dat war 1909.An eng Miniatur-Anlag, "cubilot" genannt, gouf e Samschdeg Eise bei 1.300 Grad geschmolt.Den 31. Juli 1997 ass am Héichuewe B déi leschte Coulli gelaf. Ee Mount méi spéit gouf en definitiv ausgeblosen.Nieft der Visitt vum Héichuewe konnten d'Visiteuren um Site och mat Hëllef vun enger Tyrolienne hire Courage testen. A 60 Meter Héicht goung et vum Uewe B zum A.Als Ofschloss gouf e Samschdeg den Owend nach e grousst Feier-Spektakel ugebueden. Sou koum jiddereen op seng Käschten.