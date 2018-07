© RTL Archivbild

Zu der Dot koum et géint 2.45 Auer. D'Täter konnte flüchten. Éischten Informatiounen no wier um Gebai just e liichte Schued entstan. Eng Enquête gouf lancéiert an d'Spuresécherung op d'Plaz geruff.

Eréischt Ufank Juni haten Onbekannter e Bancomat zu Heischent gesprengt an Enn Mäerz een zu Nidderanven.



