Allkéiers ee Blesséierte gouf an zwee Accidenter e Sonndeg den Owend, respektiv an er Nuecht. Kuerz no 18 Auer gouf et een Accident zu Fëschbech an der Haaptstrooss. Do gouf eng Persoun blesséiert.Um 19 Auer hat et um CR181 tëscht Briddel an dem Biergerkräiz gerabbelt. Och do gouf et ee Blesséierten.Géint 23.40 Auer gouf eng Persoun an engem Accident op der Escher Autobunn tëscht Féiz a Lalleng verwonnt an um 3.42 Auer war et nach en Accident am Heischtergronn. Een Auto war an d'Ongléck verwéckelt an eng Persoun gouf blesséiert.

Kuerz virun 21 Auer war zu Habscht an der Rue Kräizerbuch eng Kiche vun engem REstaurant a Brand geroden. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Habscht, Réiden a Rammerech. Et ass kengem eppes geschitt.