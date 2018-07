Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Radio Lëtzebuerg / Dany Rasqué

Dozou gehéiert zum Beispill en eegestännege Ministère fir de Verbraucherschutz, d'Ofschafen vun der Steierklass 1 A, méi Transparenz bei de Pensiounspräisser an de Fleege- an Altersheemer an e gesetzleche Kader fir Sammelkloen.



Donieft géif d'ULC och gäre méi vum Staat ënnerstëtzt ginn, moralesch awer och finanziell. Den Ament finanzéiert sech d'ULC zu 80 Prozent iwwert d'Cotisatioune vun hire Memberen.