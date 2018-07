© RTL / Bérengère Beffort

D'CSV hätt an dëser Legislaturperiod esou munches anescht gemaach ewéi déi blo-rout-gréng Koalitioun. Dat huet de Fraktiounschef vun der Oppositiounspartei Claude Wiseler e Méindeg op der Pressekonferenz fir den Ofschloss vun der parlamentarescher Aarbecht vun dëser Sessioun gesot. Et war jo déi fënneft a lescht Chambersessioun virun de Walen.An der Familljepolitik hätt d'CSV ënnert anerem de Congé parental méi flexibel modeléiert, esou de Spëtzekandidat Claude Wiseler. D'Reform vum Alters- a Fleegesecteur wär en eenzegt Trauerspill gewiescht, huet d'CSV resüméiert. De Sozialminister Romain Schneider hätt e ganze Secteur veronséchert. Dat neit Spidolsgesetz geet der gréisster Oppositiounspartei net wäit genuch. Mat der Policereform wär d'Proximitéit tëscht Beamten a Bierger verluer gaangen, esou d'CSV. An d'Reformen an der Educatioun géifen um Terrain net gräifen, esou d'Kritik vum Claude Wiseler.Alles an allem hätt d'Regierung den Alldag vun de Leit éischter méi schwéier gemaach, sot de Claude Wiseler. Hie géif och constatéieren, dass d'Regierungsparteie sech an der Wuesstems-, der Aussen-, an der Budgetspolitik net eens wären.Den 18. Juli wëll d'CSV dann déi grouss Linne vun hirem Wahlprogramm presentéieren.