De groussen Defizit soll also an den nächste Joren ausgeglach ginn.



Dat huet de Fonds du Kirchberg um Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz betount, op där an engems en Ausbléck ginn, wéi de Kierchbierg sech an Zukunft entwéckele soll.



Bei den neie Quartieren, déi gebaut ginn, soll och op nei Wunnforme gesat ginn, de Bierger solle mat an Decisiounen agebonne ginn, an och d'Manéier, wéi gebaut gëtt, soll iwwerduecht ginn, Stéchwuert: Kreeslafwirtschaft.

Wichteg ass et dem Fong, och Logementer à coûts abordables ze hunn. D'Halschent vun de Projeten, déi realiséiert solle ginn, wäerte vum SNHBM realiséiert ginn.



E puer Beispiller erausgepickt vu Projeten, déi um Kierchbierg ëmgesat solle ginn: d'Place de l'Europe gëtt reamenagéiert, mat ë.a enger permanenter Bühn fir z.b Open-Air-Concerten. Am Quartier Gréngewald wäert en Hotel gebaut ginn, an de Moment gëtt eng Etüd gemaach, fir ze kucken, ob d'Ausstellungshalen net enzwousch anescht kéinten hikommen. Déi 10 Hektar kéinten dann och fir Wunnengen, Büroen a Commerce genotzt ginn.



