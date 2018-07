An hirem Walprogramm fuerdert d'DP, datt een den ëffentlechen Transport am Land misst gratis maachen.

Mam Zuch, Tram a Bus fueren, soll, wann et der DP no geet, komplett gratis ginn. D'Partei vum Staatsminister Bettel huet e Sonndeg Deeler vum Walprogramm public gemaach, mat eben ënnert anerem dëser Fuerderung, déi och am geschriwwenen DP-Programm wäert erëmzefanne sinn.

Op RTL-Nofro hin sot sech den Nohaltegkeetsminister Bausch realistesch a betount, datt de Präis net den zentrale Problem vum ëffentlechen Transport hei am Land wier. Vill méi géif et op Pénktlechkeet, Qualitéit an natierlech d'Offer ukommen.

E gratis Transport z'offréieren géif eng ronn 30 Milliounen Euro d'Joer kaschten, mä wier dem François Bausch no laanscht de Problem geschwat. Elo scho géif et am Land dee bëllegsten ëffentlechen Transport ginn. An Zukunft misst amplaz mat populistesche Fuerderunge villméi op en Eropsetze vun der Offer an der Qualitéit gesat ginn.

D'Schwäiz wier hei e gutt Virbild, sou den Nohaltegkeetsminister op eis Nofro hin, wat den Aspekt vum gratis ëffentlechen Transport am DP-Walprogramm ugeet.