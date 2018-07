Déi gréisst Gewerkschaft aus dem Domaine huet gréng Luucht heifir ginn. Bis de Méindeg de Mëtteg haten d'ALEBA-Delegéiert d'Méiglechkeet, fir hir Meenung iwwert den neien Text ze soen: deemno hu 97% sech bereetgesot, fir de neien Kollektivvertrag mat ze droen, dee bis 2020 leeft.

Annerhalleft Joer hat et gebraucht, bis datt sech d'ABBL mat de Gewerkschaften iwwert den neie Kollektivvertrag eens gesat hat.

Schonn Enn Mee war e prinzipiellen Accord tëscht de Gewerkschaften an dem Bankepatronat signéiert ginn. Den definitiven Text gëtt en Donneschdeg ënnerschriwwen.

Ausgehandelt gouf ënnert anerem, datt d’Juni-Primm ëm 10% klëmmt an nei Dispositiounen, wat d’Aarbechtszäiten ugeet.

Offiziellt Schreiwes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle CCT BANQUES :

LES DELEGUES ALEBA RATIFIENT l’ACCORD DE PRINCIPE

Ce lundi 9 juillet 2018, à 12:00 prenait fin la période durant laquelle l’Assemblée des Délégués ALEBA était, statutairement, invitée à se prononcer sur la nouvelle Convention Collective des Salariés des Banques. A 97,1%, les Délégués du Personnel ALEBA ont très majoritairement répondu « oui » à la question qui leur était posée, c’est-à-dire « soutenez-vous l’accord de principe concernant la nouvelle Convention Collective des Salariés des Banques 2018-2020 ? ». Les principaux changements étaient également fournis aux Délégués, sur base de l’accord de principe signé entre les syndicats et l’ABBL, fin mai.

« Il n’y a donc du côté de l’ALEBA plus d’obstacle à la signature de la nouvelle Convention Collective des Salariés des Banques, prévue ce jeudi 12 juillet matin » indique Gilles Steichen, Vice-Président de l’ALEBA, et principal négociateur de cette nouvelle CCT. «Depuis plus de 18 mois nous n’avons pas ménagé nos efforts pour arriver à conclure avec l’ABBL une Convention Collective de Travail moderne et simplifiée mais surtout de qualité et en ligne tant avec nos revendications syndicales légitimes qu’avec les enjeux, actuels et futurs, en terme d’employabilité sur la Place financière, pour tous les salariés du secteur bancaire, en tant que premier et majoritaire syndicat du secteur financier. Je suis heureux qu’on y soit finalement arrivé, de même que de ce soutien massif de nos Délégués, au travers de leur vote : c’est une belle reconnaissance de leur part, et je les remercie sincèrement ».

Laurent Mertz, Secrétaire Général de l’ALEBA, rappelle quant à lui « qu’une consultation similaire avait eu lieu fin mai, en ce qui concernait la Convention Collective des Assurances», en soulignant que « ce type de consultation démontre que l’ALEBA est une organisation syndicale véritablement transparente et démocratique et réellement proche des préoccupations des salariés du secteur financier».

Communiqué de presse

Luxembourg, le 09 juillet 2018