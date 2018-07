En Diddelenger FNEL-Scoutstrupp, d'asbl "Stëmm vun der Strooss" an de Scouts-Site vum Misärshaff, dat sinn déi dräi Laureate vum éischten Klimaconcours, wouvunner d'Präisser vum Staatssekretär Claude Turmes iwwerreecht goufen.

De Klimaconcours, dee vum Oekozenter Pafendall geréiert gëtt, soll Veräiner dozou motivéieren, sech op lokalem Plang fir de Klimaschutz staark ze maachen. 43 Associatiounen hate bei dëser éischter Editioun matgemaach, dovunner eng Dosen Scoustruppen, fënnef Sportsveräiner an zwou Museken.

Den éischte Präis, mat 5.000 Euro dotéiert, geet un d'Stëmm vun der Strooss fir de Projer "Caddy Schweesdrëpps", wou et em d'Verhënnere vu Verbëtze vu Liewensmëttel geet.

3.000 Euro krut den Diddelenger Scoutsgrupp "Peaux Rouges" wéinst engem permanente pädagogesche Projeten iwwert de Klimaschutz an 1.000 Euro si fir de FNEL-Site Misärshaff an do de Projet "Scouts go solar".

Déi 3 Präisser vum Klimaconcours goufe e Méindeg den Owend am Oekozenter iwwerreecht.