D'Sécherheetspersonal wollt engem blesséierte Mann hëllefen, ma déi aner ugedronke Männer, déi dobäi waren, hunn d'Personal dorunner gehënnert. Dowéinst gouf d'Police alarméiert, déi direkt mat e puer Patrullen op d'Plaz koumen. Obwuel d'Beamten d'Männer trenne konnten, hunn zwou Persounen, déi däitlech ze vill gedronk haten, déi aner Männer wollte géint d'Beamten opstëppelen. Well si eng Gefor fir sech an Drëtter duergestallt hunn, koumen déi zwee Männer an eng Zell, fir do nees eniichter ze ginn.De blesséierte Mann koum an d'Spidol.