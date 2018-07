De Jean-Claude Juncker 2013 an der Chamber



De Jean-Claude Juncker fält an enger memorabeler Chambersëtzung iwwert de Srel-Skandal, nodeems kloer gëtt, datt d'Sozialisten dem Regierungspartner net méi de Réck stäipen. Den deemolege Premier rifft doropshin an der Chamber Neiwalen aus.

10. Juli 2013: Neiwalen - Réckbléck vum Claude Zeimetz



Eng Ära goung domat op en Enn an eng nei fänkt un, wéi déi éischt Dräierkoalitioun an der Geschicht vum Land d'Rudder iwwerhëlt. Den 20. Oktober koum et zu Neiwalen.D'Claude Zeimetz mat Impressioune vun dëse spannende politesche Stonnen am Juli 2013.