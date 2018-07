Visitt Wang Guosheng (09.07.2018) Lëtzebuerg an déi chinesesch Provënz si scho Kooperatiounen agaangen an et kënnen der an noer Zukunft nach dobäi kommen.

Lues awer sécher konkretiséiere sech d’Kooperatiounsprojeten tëscht Lëtzebuerg an der chinesescher Provënz Henan. D’Loftbréck steet schonn zanter bal 5 Joer. Mat eventuelle Passagéierflich an enger direkter Zuchlinn, sinn nach net all d’Iddien ausgeschafft, fir d’Relatioun ze verdéiwen.



An e Méindeg gouf et héije Besuch aus der chinesescher Provënz Henan. De Generalsekretär vun der Provënz Wang Guosheng huet de Grand-Duché als éischt Destinatioun am Ausland gewielt, nodeems hien d’Féierung iwwerholl huet. Aus chinesescher Perspektiv heescht et „Operatioun Lëtzebuerg“. Kee Wuert gouf awer beim Treffe vun der chinesescher Delegatioun doriwwer verluer. Dofir awer vu Lëtzebuerger Säit. An do gesäit ee kee wirtschaftleche Risiko um Horizont: „Wéi d’Welteconomie sech entwéckelt, déi Glaskugel muss nach een erfannen“, sou den Infrastruktur- a Nohaltegkeetsminister François Bausch vun déi Gréng.

D‘Zesummenaarbecht wier gutt „à ce stade“ an de Lëtzebuerger Staat hätt sech bis elo zu Näischt engagéiert, wou et e gréissere Risiko direkt géing ginn an „dofir ass dat, wat fir eis wichteg ass, a wa mir da nach kënne vun deem Kuch mat profitéieren, dann tant mieux“.





© François Aulner / RTL © François Aulner / RTL © François Aulner / RTL © François Aulner / RTL © François Aulner / RTL © François Aulner / RTL © François Aulner / RTL « ZréckWeider »

Testfaart südlech vu Moskau

Henan, domadder bréngt een 100.000 iPhones a Verbindung oder nach Cargolux, Haaptoperateur vum Fluchhafe vu Zhengzhou. Henan soll, sou wéi d’Zentralregierung et sech wënscht, eng vun de groussen Dréischeiwe vum Handel ginn. Et gëtt schonn d’Loftbréck: Findel – Zhenzhou. D’Lëtzebuerger Regierung proposéiert och Zhengzhou bis Beetebuerg CFL Multimodal. Eng Testfaart mam Zuch soll d’Strecke südlech vu Moskau benotzen

Den Infrastrukturminister erklärt, datt bis elo keng Demande do gewiescht wier, fir Fracht Richtung Henan ze transportéieren, wat esou Reesen oninteressant mécht. Elo wieren awer zwee grouss Clienten „un der Aangel“ an de François Bausch hofft, datt zumindest déi Testphas emol séier ufänkt.

Touristen aus Henan

D’Provënz Henan dat sinn och bal 100 Milliounen Awunner an eng Mëttelschicht, wéi wiisst. Dofir wënscht ee sech op chinesescher Säit virun allem Passagéierflich, wa méiglech direkt, op Lëtzebuerg. Op Lëtzebuerger Säit ass do den Äifer méi kleng. Touristen aus Henan géinge wahrscheinlech net laang hei bleiwen.

„Mä dat organiséiere si selwer. Mir kucken natierlech just, datt dat logistesch klappt“. E „Memorandum of Understanding“ gouf ënnerschriwwe fir de „positive Wëlle vu béide Säiten z‘ënnerschreiwen“. Chinesesch Touristen aus Peking begéint ee schonn um Bockfiels. Bis der aus der Provënz Henan um Findel landen, dauert nach. En Datum kéint een elo nach net nennen.