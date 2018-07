Rieds ass vum Spiller vu Manchester City Kevin de Bruyne.An engem Sträit ëm Droits à l'image vum Sportler verlaangt d'Lëtzebuerger Gesellschaft Image Rights nämlech 1,8 Milliounen Euro vum Belsch! D'Societéit hat dowéinst d'Referésgeriicht an der Stad saiséiert, dat sech e Méindeg, bal 6 Méint nodeems d'Affär eng 1. Kéier drukomme sollt, endlech domat befaasst huet.Wourëms geet et? Abee, beim Transfert vum Fussballer, am Joer 2013, vu Genk an der Belsch eriwwer bei Chelsea an England huet sech Image Rights ëm d'Gestioun vun de Recetten aus den Droits à l'image bekëmmert, déi de Mëttelfeldspiller op der Insel krut; säin Ëmfeld hat dofir zu Lëtzebuerg d'Societéit KHDB gegrënnt. De Kevin de Bruyne kritt sech deemools awer net an England duerchgesat a wiesselt an Däitschland, bei Werder Bremen a bei Wolfsburg; hie schléit do voll an, am Géigesaz zur Gesellschaft KHDB, déi keng Sue kritt, well de Spiller net vun Droits à l'image an England profitéiert. Dat ännert, wéi de Belsch 2015 bei Manchester City an England wiesselt; um Dag, iert hien do ënnerschreift, gëtt de Patron vun Image Rights an Aktionär vu KHDB ofgesat, a Méint drop de Rescht vun den Aktionären. Et bleift nach just de Papp vum Futtballer; dee geréiert zanter Ufank 2016 d'Droits à l'image vu sengem Fils. Image Rights ass der Meenung, dass de Kontrakt mat KHDB ni richteg opgeléist gouf, a freet dofir eben 1,8 Milliounen Euro.E Méindeg gouf virun allem doriwwer gestridden, ob am Kontrakt vum Kevin de Bruyne mat Manchester City Dispositiounen iwwert d'Droits à l'image dra stinn oder net. Fir de Me Thieltgen, Affekot vu KHDB, ass dat net de Fall; dogéint huet de Me Richard, Affekot vun Image Rights, Kontrakter vu 4 anere Spiller vun der Insel virgeluecht, an deenen dovu géif rieds goen. An den Ae vum Me Richard ginn 20 bis 25% vun der Pai vu Futtballer an England a Form vun Droits à l'image bezuelt. Wougéint de Me Thieltgen betount huet, dass de Kontrakt opgeléist gi wär, well Image Rights net genuch Sponsore bruecht hätt, fir eng Kommissioun vu 15% ze kréien.De Riichter huet absënns interesséiert, firwat KHDB de Kontrakt vum Kevin de Bruyne mat Manchester City net virleeë kéint, wat d'Societéit doduerch ze verléieren hätt a firwat se sech mat Hänn a Féiss dogéint wiere géif. Aus Grënn vun der Confidentialitéit, huet de Me Thieltgen dorop geäntwert!D'Uerteel ass fir de 26. Juli.