Den zukünftege Revis, de Revenu d'inclusion sociale, huet eng besser sozial a professionell Reinsertioun als Objektiv. Et ass eent vun de ganz grousse Gesetzer, dat sech Dräierkoalitioun op de Leescht geschriwwen hat. Beim Vott an der zoustänneger Chamberkommissioun hate sech d'CSV an d'ADR Uganks vum Mount enthalen.



De Revis huet direkt e puer Ziler. Ënnert anerem soll verhënnert ginn, dass d’Leit an d’Prekaritéit rutschen. Et soll probéiert ginn, de Concernéierten ze hëllefen, aus der Aarmut erauszekommen a Leit, déi méi schaffen, sollen och méi verdéngen, wat aktuell net de Fall ass. Déi gréisst Oppositiounspartei CSV huet am Virfeld kritiséiert, dass vill Stéit mam Revis méi schlecht géifen ewechkommen an dat wär net am Sënn dovun.



Vum Staatsrot goufen et 11 formell Oppositiounen um Gesetzprojet. Et goufen doropshin eng ganz Partie Nobesserunge gemaach. Der Familljeministesch Corinne Cahen no virun allem fir Elengerzéier mat engem Kand, déi nëmmen hallef schaffen. Een, dee sech engagéiert a wëll schaffe goen, wann e kann, soll dee Moment och méi kréien, wéi een, deen dat net mécht, sou nach déi zoustänneg Ministesch. En Dënschdeg de Mëtteg gëtt wéi gesot am Chamberplenum iwwert den zukünftegen Revis ofgestëmmt. Rapporter ass den DP-Deputéierte Claude Lamberty.



En anere Punkt en Dënschdeg de Mëtteg um Ordre du Jour ass de Militärfliger A400M, dee Lëtzebuerg zesumme mat der Belsch keeft. Am Gesetzprojet ass festgehalen, dass Lëtzebuerg sech zu engem Aachtel un den Entretienskäschte bedeelegt, déi sech fir eis op 11 bis 12 Milliounen Euro d'Joer dierfte chiffréieren. Op eng geschate Liewensdauer vu 35 Joer dierften d'Gesamtkäschten bei 420 Milliounen Euro leien. Schonn am Joer 2005 hat d'Lëtzebuerger Regierung hiren Accord ginn, esou ee Militärfliger ze kafen. Et ass geplangt, dass d'Maschinn d'nächst Joer ausgeliwwert gëtt. Rapporter vum Gesetzprojet ass den LSAP-Deputéierten Marc Angel.



Schlussendlech geet et am Chamberplenum nach ëm e legale Kader fir den Archivage hei zu Lëtzebuerg. D'Zil ass eng kloer Reglementatioun, ënnert anerem wéi eng Dokumenter fir de Grand-Public accessibel solle sinn. Et ass och virgesinn, dass d'Archiven, déi ënnert de Secret fiscal falen, no engem Delai vun 100 Joer kéinte consultéiert ginn. Rapporter vun dësem Gesetzprojet ass den André Bauler vun der DP.



Am Ganze sinn dës Woch an der Chamber 3 Sitzunge virgesinn. An der Plenière e Mëttwoch geet et ëm gréisser Infrastrukturprojeten, dorënner de Reaménagement vum Echangeur Diddeleng-Biereng oder nach de Bau vun engem Pôle d'Echange an der Rue des Scillas um Houwald. En Donneschdeg stëmmen Deputéiert dann iwwert de Finanzement vum zukünftegen Südspidol zu Esch of.