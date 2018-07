Am Zesummenhank mat Tëschefäll an de Joren 2008 an 2009 an enger Maison relais zu Bouneweg, huet d'Verwaltungsgeriicht Disziplinarstrofen decidéiert.

© RTL Archivbild

Am Mäerz zejoert waren dowéinst um Stater Geriicht 3 Fraen zu Geldstrofen tëscht 1.000 an 2.000 € veruerteelt ginn. D'Educatricen hate sengerzäit Kanner, déi ze onroueg oder ze wibbeleg waren, mat Scotch u Still ugestréckt.





Uerteel am Fall vun ugescotchte Kanner/Reportage Eric Ewald



Mat deenen disziplinaresche Strofen ass den Tribunal administratif de Konklusioune vum Conseil de discipline vun de Gemengefonctionnairen nokommDeen hat nämlech genee dës Strofe fir déi 3 Frae gefrot, déi tëscht Januar 2004 an August 2007 fir d'Gemeng geschafft haten, tëscht August 2006 an August 2009 hir definitiv Nominatioun kruten an doropshin als Educatricen an dee Foyer komm waren. Géint déi 3 war am Dezember 2009 eng Instruction disciplinaire lancéiert ginn. Am Abrëll 2014 hat sech de Conseil de discipline dunn zweemol fir d'Sanktioun vun der Réprimande an eemol fir déi vum Avertissement ausgeschwat. Am Juli 2014 dunn war d'Stater Gemeng dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Den Tribunal administratif hat am November 2015 en Tëschenuerteel gesprach, dass een op d'Uerteel - op penalem Plang - vum Stater Geriicht waarde géif, wat viru ronn 16 Méint gesprach gouf.An hiren 3 Uerteeler halen d'Verwaltungsriichter elo fest, dass an deenen zwee éischte Fäll all kéiers just ee Fait géint déi zwou Educatricen zréckbehale gouf, eng Kéier, well e Kand mat Scotch un de Been an eng Kéier, well e Kand mat Scotch un de Féiss an un de Wueden un engem Stull ugestréckt gouf. Am 3. Fall, dass déi Educatrice als Responsabel net verhënnert hätt, dass Kanner mat Scotch un e Stull ugestréckt goufen.Allerdéngs huet den Tribunal administratif och drop higewisen, dass d'Stater Riichter e puer Saachen an hirem Uerteel notéiert haten: an zwar dass et ze vill Kanner pro Sall gouf an domat schwiereg Aarbechtskonditioune fir d'Educatricen. Donieft wier e besonnesch schwieregt Kand wuel keng Excuse, fir d'Akte vun de Fraen, mä dee Fait awer a Betruecht ze zéie wär. Och hätten d'Educatricen d'Faite bedauert, sou dass zweemol e Verweis an eemol eng Verwarnung déi adequat Strofe wären.