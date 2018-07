Communiqué par: Administration des douanes et accises / Administration de l'environnement

L’Administration des douanes et accises – sur la demande de l’Administration de l’environnement – va effectuer une campagne de contrôle nationale auprès des établissements du secteur agricole qui révèlent des classes 1, 3 ou 4 en matière d’établissements classés.



Les premiers contrôles d’établissements vont commencer au cours du mois de juillet et la campagne va durer plusieurs mois. Les contrôles porteront sur le stockage de purin et lisier ainsi que de digestat. Le détail des contrôles ainsi que le bilan de la campagne vont être publiés suite aux contrôles effectués.



--- Die Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung – im Auftrag des Umweltamtes – wird eine landesweite Kontrollkampagne der Betriebe im Agrarsektor durchführen, die in den Klassen 1, 3 oder 4 der Commodo-Gesetzgebung eingestuft sind. Die Kontrollen werden den Bereich der Lagerung von Gülle und Dung sowie Gärresten betreffen.



Die ersten Kontrollen werden noch im Laufe des Monats Juli stattfinden. Die ganze Kampagne wird sich über mehrere Monate hinweg verteilen. Weitere Details und eine Bilanz der Kontrollen werden im Anschluss der Kampagne bekanntgegeben.