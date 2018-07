Net nëmme "Fiat" an "Engie", mee och den EU-Solidaritéitsbudget an de Brexit waren en Dënschdeg Sujeten an der Finanz- a Budgetskommissioun.

D'Steier-Rulingen an den Affäre Fiat a méi rezent "Engie". Déi däitsch-franséischer Propose fir en europäesche Solidaritéitsbudget. An déi nei Entwécklungen a Saache Brexit. Mat dëse Sujete war de Finanzminister Pierre Gramegna de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun. D'CSV hat dës Entrevue gefuerdert. An d'Deputéiert vun der Oppositiounspartei ware mam Pierre Gramegna sengen Explikatiounen zefridden.



Am Joer 2015 hat d'EU-Kommissioun dem Grand-Duché reprochéiert dem Automobilkonzern Fiat illegal steierlech Avantagë vun 20 bis 30 Milliounen Euro erméiglecht ze hunn. Lëtzebuerg misst dës Suen zeréckfroen, hat d'Kommissioun gemengt. De Grand-Duché hat géint dës Decisioun geklot. De Finanzminister Pierre Gramegna betount, dass Lëtzebuerg well beweisen, dass dës Rulinge legal waren an dass Lëtzebuerg sech u Reegelen hält. Weider well een als Regierung kloerstellen, dass duerch déi Prozedur, déi d'Kommissioun versicht ze maachen, sech well a nationaalt Steierrecht amëschen, dat bei den direkte Steieren. Eppes dat dem Pierre Gramegna no nach ni de Fall gewiescht wier.

Anere Ruling, ma déi selwecht Problematik.. de Fall "Engie", dee virun e puer Wochen opkomm war. Och hei fuerdert d'EU-Kommissioun Lëtzebuerg op, dem franséische Fournisseur vu Stroum 120 Milliounen Euro zeréckzefroen. Dee Montant deen duerch steierlech Virdeeler soll zustane komm sinn. Dee Ruling géif existéieren, mä e wär net méi zäitgeméiss a moralesch kaum méi ze vertrieden, gëtt de Pierre Gramegna zou. D'Gesetz soll geännert ginn. 2008, wéi dee Rulling deemools fir den Energiekonzern "Engie" (deemools nach "Gaz de France"), gemaach gouf, war dat Ganzt och absolut legal, ënnersträicht de Finanzminister.

Déi 120 Millioune ginn zwar elo zeréckgefuerdert an op engem separate Konto geparkt. Ma och an dëser Causa wéilt Lëtzebuerg sech juristesch verdeedegen, seet de Finanzminister. De CSV-Deputéierte Laurent Mosar gëtt him Recht. Hei géif et jo ëm de Prinzip vun onberechtegte Staatshëllefe goen. An hei stellt sech jo dann d'Fro, op an deenen 2 Fäll esou eppes accordéiert gouf oder net. Dass Lëtzebuerg op deen dote Wee gaange wier, ass dem Laurent Mosar no richteg.

Den Diskussiounen iwwert ee méigleche gemeinsam Budget an der Eurozon géif Lëtzebuerg sech net verschléissen, betount de Finanzminister Pierre Gramegna. Och an deem Punkt leie Regierung an CSV op enger Linn.