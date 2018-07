Op der Foto vu lénks no riets: Jean-Lou Siweck (Editpress/Tageblatt), Fernand Fehlen (Uni.lu), Nico Weydert (Société Luxembourgeoise de Statistique), Romain Kohn (Alia) a Raphael Kies (Uni.lu). © Jeff Kieffer

Sondagen: Reportage François Aulner



Walsondagen ... mol dreiwen se d'Politiker, mol bilden se d'ëffentlech Meenung. Fir op d'Komplexitéite vum Sondéieren a seng Zesummenhäng mat der Statistik an der politescher Wëssenschaft anzegoen, hat d'Société Luxembourgeoise de Statistique en Dënschdeg op eng Konferenz agelueden.

Sondagen: Interview mam Raphaël Kies (11.07.2018) Dem Unisproff Raphael Kies no gëtt et ë.a. och de Phänomen vun de Politiker, déi sech dreiwe loossen. Hie schwätzt vun der "Sondokratie". Froen: François Aulner

De Constat – graff resuméiert: Politesch Sondagë muss ee mat grousser Virsiicht genéissen. Datt d'Resultater vun Ëmfroe mol wäit vun de Walresultater leien – wéi Trump a Brexit bewisen hunn –, kann een op villes zeréckféieren: Dat ka sinn, well gefrote Leit mol eng Äntwert ginn, déi méi "salonfäeg" ass, an anere Fäll ännere se ganz einfach d'Meenung den Dag vum Vott.Da ginn et déi verschidde Methodologien, also Aart a Weisen, fir Meenungen ze sammelen, z'ajustéieren an dann ze bewäerten. An och hei zu Lëtzebuerg gouf dëst scho kritiséiert. Den Tommy Klein vun TNS Ilres erënnert drun, datt et ëmmer besser Moyene gëtt, fir seng Echantillonen nach ze verbesseren. Wann awer méi Efforten um Niveau vum Echantillon néideg wieren, géif dat awer och méi kaschten. Als Ilres géif ee sech awer net op e bëllege Sondage aloossen: "Mir hu schonn eng Responsabilitéit als Ilres, datt dat, wat mir verkafen, an déi Zuelen, déi mir produzéieren, scho fiabel sinn.""Sondagen, datt ass, fir datt d'Leit wëssen, wat se denken", hat de Coluche gemengt. Domadder louch de franséische Komiker guer net wäit vun der Analys vu ville Spezialisten. Dem Unisproff Raphael Kies no gëtt et donieft de Phänomen vun de Politiker, déi sech dreiwe loossen. Hie schwätzt vum Effekt vun der "Sondokratie". Wann also d'Politiker ze vill no de Sondagë kucken an esou agéieren, fir dora gutt ewechzekommen. Da géif dat Laangfristegt riskéieren, op der Streck ze bleiwen ...D'Sondagë vun der Zukunft oder haut schonn, dat kéinten d'sozial Reseaue sinn. No Analyse vun der Campagne ëm de Referendum vun 2015 hat de Raphael Kies festgestallt, datt d'Meenungen op de Forume vun RTL an L'essentiel zimlech comparabel mam Resultat waren.Fakt wier, datt ëmmer méi Leit sech um Internet ausdrécken, an zwar Leit, déi bis ewell net an traditionelle Medien ze liese waren."Ech denken, datt d'Diskussiounsforumen a sozial Medien zimlech comparabel sinn", esou de Raphaël Kies, deen och gemierkt wëll hunn, datt d'Leit, déi sech an deene Reseauen ausdrécken, eng éischter héich Bildung hunn an och éischter aus dem Protest-Spektrum vun der Gesellschaft ze kommen." Domat kéinte si neien "Opinion Leaderen" entspriechen.Op der Konferenz gouf iwwerdeems bedauert, datt et bei der Reform vum Gesetz iwwert politesch Sondagë vun 2015 ze vill Onkloerheete géif ginn.

D'Ukënnegung

Dienstag, 10. Juli 2018, 11h45Cercle Cité – Auditorium Henri Beck(2, rue Genistre L-1623 Luxembourg)Organisiert von der Société Luxembourgeoise de Statistique (SLS) zusammen mit dem LISER und dem STATEC [...]Liest oder hört man von "Wahlumfragen", denkt man an Wahlen und Statistik. Anfang Juni wurden dann auch die letzten Wahlumfragen von RTL und dem Luxemburger Wort veröffentlicht und sollen ein Bild über die Wahlergebnisse der Kammerwahlen am kommenden 14. Oktober zeichnen. Die SLS, zusammen mit dem LISER und dem STATEC, möchten nun am 10.Juli das Thema Wahlumfragen erstmals statistisch behandeln.Wahlumfragen basieren ja bekanntlich auf Stichproben und diese stellen ein wichtiges Gebiet in der Statistik dar. Wie sollten diese Stichproben durchgeführt werden? Worauf ist zu achten? Sind Zufallsstichproben oder repräsentative Stichproben zu bevorzugen? Kann man den Stichprobenfehler berechnen? Auch wollen nicht alle Befragten eine Antwort geben. Wie sollte die Antwortverweigerung in den Ergebnissen wiedergespiegelt werden? Können Resultate ausgeglichen werden, wenn die Stichprobe nicht repräsentativ ist? Welche anderen Faktoren sind bei Wahlumfragen zu beachten? Und wie liest und interpretiert man am besten Wahlumfrageresultate?Agnieszka Walczak, verantwortlich für das Data Center des LISER, und Christophe Ley, Professor für Statistik an der Universität Gent, beide Mitglieder der SLS, werden die Thematik aus der Sicht der Statistik allgemeinverständlich behandeln.Tommy Klein von TNS-Ilres wird das Thema Wahlumfragen aus seiner praktischen Erfahrung beleuchten und zeigen, dass es bei Wahlumfragen um mehr als nur um reine Stichproben geht.Wahlumfragen sind ein seltsames Gemisch aus Statistik und Politologie und geben auch viel Anlass zur Kritik. Für einige sind sie ein Merkmal der Demokratie, für andere untergraben sie die Demokratie und ersetzen fundierte Argumente durch einfache Meinungen und Stimmungen. Daher soll auch die Politik in dieser Konferenz nicht zu kurz kommen. Somit rundet ein Rundtischgespräch über „Nutzen und Wirkungen von Wahlumfragen" die Konferenz ab. Durch das Gespräch führt Nico Weydert, Präsident der SLS. Teilnehmer sind: Jean-Lou Siweck (Generaldirektor von Editpress), Fernand Fehlen (Université du Luxembourg), Romain Kohn (Direktor von ALIA) und Raphaël Kies (Université du Luxembourg). Die Konferenz findet in französischer Sprache statt.