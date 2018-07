Am Fréijoer an 2 Joer soll dësen, no laange Retarde jo geliwwert ginn, dee Lëtzebuerg, zesumme mat der Belsch wäert exploitéieren.



Beim Gesetzprojet ass et drëms gaange fir de Finanzement vun der Maintenance ze garantéieren, wou de Grand-Duché een Aachtel wäert iwwerhuelen.

11 bis 12 Milliounen€ sinn dat pro Joer. Bei enger Lafzäit vu 35 Joer vum Fliger, sinn et deemno ronn 420 Milliounen€, déi dat de Lëtzebuerger Defense-Budget wäert kaschten.



Nodeems am Joer 2005 d'Chamber d'Gesetz gestëmmt hat, dass de Fliger soll kaf ginn, wier de Projet vun haut an der Kontinuitéit ze gesinn, huet et vun de Majoritéitsparteien, an och vun der CSV geheescht. D'ADR huet sech enthale well sech nach vill ze vill Froe géife stellen.



Déi Lénk waren dogéint, well de Projet weider just der europäescher Rüstungsindustrie dénge géif. Een Dag virun engem Nato-Sommet kéint een sech elo awer op Bréissel bretze goen, sou den Déi-Lénk-Deputéierte Marc Baum.



An och den zoustännege Minister Etienne Schneider huet sech en Dënschdeg net wierklech begeeschtert iwwert dat Gesetz gewisen, dat awer elo onëmgänglech wier .



Sämtlech Depensen am Beräich vun der Defense an de leschte 5 Joer wien nämlech am Sënn geholl ginn, dass Lëtzebuerg och reell eppes dovunner huet, Stéchwuert "GovSat", Renovatioun vum Findel, oder och d'Iddi vun engem neie Militärspidol.