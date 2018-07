D'Kontroll war am Kader vun enger Ausbildung an am Fokus stoungen d'Sozialvirschrëften an d'Fro, ob d'Charge korrekt geséchert wier.8 vun 19 kontrolléierte Camione goufe protokolléiert, well se hir Charge net genuch geséchert haten, well se géint Sozialvirschrëfte verstouss haten oder well e gravéierenden technesche Feeler virlouch.5 Chaufferen hunn hir Charge missen nosécheren an een huet mussen nei Pneuen opleeën, éier e weiderfueren duerft.