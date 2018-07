E Méindeg de Mëtteg ass et enger Botzekipp op der Stater Gare, nodeems si en Zuch propper gemaach hat, op eemol schlecht ginn.Déi dräi Persoune ware vun der Iwwelzegkeet betraff, enger Fra ass et esouguer esou schlecht ginn, datt se an d'Gette gaangen ass.Wéi d'Police op der Plaz war, hat den Zuch d'Gare awer scho rëm verlooss.Well d'Ursaach vum Schlechtsinn deen Ament nach net bekannt war, gouf den Zuch an der nächster Gare gestoppt an evakuéiert. Zu Rued-Syr goufe sämtlech Passagéier erausgebieden an den Zuch gouf am Detail ënnersicht. Fonnt gouf awer näischt.Um Enn koum dunn eraus, datt d'Botzekipp am Zuch e Pak Kichelcher fonnt hat an déi dunn och giess hunn.Wéi d'Police de Pak iwwerpréift huet, koum eraus, datt er sech dobäi ëm "Space Cakes" gehandelt huet. Als "Space Cakes" bezeechent ee Kichelcher, an déi ee Cannabis gemëscht huet ...