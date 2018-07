An der Nuecht op e Sonndeg hunn déi onbekannten Täter zougeschloen an d'Leitunge mat engem Gewiicht vu ronn 2000 Kilogramm oftransportéiert.

Déi 400 Meter Catenairë sinn op der Streck Esch-Schëffleng verschwonnen.D'Uewerleitungen aus Koffer a Bronz goufen ofgeschnidden an oftransportéiert.De Schued ass héich an d'Police sicht elo no Zeien: