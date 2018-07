An der Chamber stoung en Dënschdeg am Nomëtteg d’Reform vum RMG um Programm, deen an zukunft jo Revis wäert heeschen, revenu d’inclusion sociale.

© RTL Archiv

Et geet an éischter Linn drëms géint d’Aarmut vir ze goen, an ëm eng besser a méi sozial professionell Reinsertioun an den Aarbechtsmarché.

Dobäi soll verhënnert ginn dass Leit an d’Prekaritéit rëtschen, respektiv et wëll een deenen hëllefen déi schonns an der Aarmut sinn, fir selwer do eraus ze kommen.

Déi zoustänneg Ministesch Corinne Cahen huet vun engem reegelrechte Paradigmewiessel geschwat.

D’Parte vun de Kanner ginn erop, an och eng zweet Persoun an engem Stot gëtt an Zukunft beim Berechne vum Revis consideréiert.

D’CSV huet a Form vum Marc Spautz annoncéiert dass Si de Projet de loi net matdroe wäerten, an huet beim Grond firwat, direkt e puer Beispiller zitéiert. Der CSV no géife virun allem eng Partie Leit manner kréien, wéi nach am System vum RMG.





De Marc Spautz vun der CSV



D’ADR huet de Projet matgestëmmt. Et wier zwar net de grousse Worf, mä alt eng Verbesserung, an all Initiativ fir d’Aarmut am Land ze bekämpfe misst ënnerstëtzt ginn, sot de Gast Gybérien.

De Revis ass deemno mat 35 Jo-Stëmmen ugeholl ginn. CSV an Déi Lénk waren dogéint.