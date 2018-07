An de leschte Joerzéngten hu sech um Site Planzen an Insekten entwéckelt, déi extrem rare sinn an dofir och sollen erhale bleiwen.

Tëscht Rëmeleng a Keel, um Site Léiffrächen, wou fréier d'Minièrë ware gëtt et e Projet dee weist, datt Naturschutz a Landwirtschaft Hand an Hand kënne fonctionnéieren.

Eng 250 Schof a Geesse suergen dofir, datt de Site net komplett zou wiisst an d'Biodiversitéit zerstéiert gëtt.



An de leschte Joerzéngten hu sech um Site Planzen an Insekten entwéckelt, déi extrem rare sinn an dofir och sollen erhale bleiwen, seet de Fieschter Michel Leytem. D'Schof an d'Geessen ergänze sech an dengen als lieweg Méimaschinn.

Naturschutz duerch Notzung also, e Projet deen der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg besonnesch gutt gefält.

Hei géif nämlech och zäitgläich eng al Rass vu Schof erhale bleiwen, déi dann an Harmonie mat sengem Ëmfeld an der Natur lieft. D'Schof géifen sech ëm d'Wiss, d'Geessen éischter ëm d'Been an d'Gestrëpp këmmeren. Zil ass, dass dat Ganzt net no Joren zouwiisst an dass da géif e Bësch entstoen. Dat wier nämlech fatal fir déi rare Planzen an Insekten.

D'Béischte gehéieren engem Bauer aus der Regioun, dee sech op dës Manéier en zweet Standbeen opbaut. Et ass e Projet, dee weist, datt den Naturschutz och eng Akommesquell fir e landwirtschaftleche Betrib ka sinn, soen d'Ëmweltministesch an de Fieschter.

De Michel Leytem betount, dass et e wichtege Problem ass, dat well Landwirtschaft a Naturschutz hei kloer Hand an Hand ginn. Op der enger Säit gëtt esou d'Natur erhalen, op der anerer Säit kann awer och eng landwirtschaftlech Produktioun hei generéiert ginn. Haut des daags ass et jo éischter esou, dass béid Beräicher dacks am Konflikt matenee sinn.

Den Ament weeden eng 250 Béischten um Site tëschent Rëmeleng a Keel, et sollen awer nach eng 100 Stéck dobäi kommen. Si landen um Enn am Dëppen, d'Fleesch soll nämlech vermaart ginn an dono u Restauranten aus der Regioun an och u Privatleit verkaaft ginn.