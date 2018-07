Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Géint 17.15 Auer hate sech um Houwald an der Route de Thionville 2 Autoen ze pake kritt. Heibäi goufen 2 Persoune verwonnt.



Um 17.44 ass zu Péiteng e Motocyclist gefall a gouf verwonnt.



Kuerz no 19 Auer gouf zu Déifferdeng an der Avenue Charlotte e Kand vun engem Auto ugestouss, a blesséiert.