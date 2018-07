© RTL Archivbild

Déi éischter pejorativ Bezeechnung vun der "zweeter Chance" soll aus dem Numm verschwannen, sou dass d'Schoul an Zukunft soll "Ecole nationale pour adultes" heeschen. Den neien Numm gouf vun der Schoul selwer proposéiert. Zanter hirer Grënnung am Joer 2009 hunn eng 1.200 Schüler vun der pedagogescher Offer vun der Ecole de la deuxième Chance profitéiert. D'Schoul huet sech am Laf vun de Joren net nëmmen drop limitéiert, deenen Erwuessenen eng zweet Chance ze ginn, mä huet donieft eng sëlleche Formatiounen am Kader vun der Erwuessenebildung ugebueden.



Ee weidere Punkt e Mëttwoch de Mëtteg um Ordre du Jour an der Chamber sinn zwee grouss Infrastrukturprojeten. Et geet engersäits ëm de Finanzement vum Pôle d'Echange an der Rue des Scillas um Houwald, dee sech op 130 Millioune chiffréiert, an anerersäits ëm de Reaménagement vum Echangeur Diddeleng-Biereng, den de Staat ronn 51 Milliounen Euro dierft kaschten, amplaz 39,5 Milliounen, wéi Uganks virgesi war. All Bauprojet, den de Seuil vun de 40 Milliounen Euro depasséiert, muss vun der Chamber approuvéiert ginn. D'Aarbechte sollen am Juni 2020 ofgeschloss sinn.