Et schaffen 350 Leit do, et ass een zu Lëtzebuerg, a Frankräich an an Däitschland aktiv.Den Numm bleift an déi al Direktioun bleift och en place, heescht et an engem Communiqué vun "Encevo", dat ass jo d'Mammesocietéit vun "Enovos" a "Creos".

Communiqué

Encevo, la société-mère d'Enovos et Creos, reprend l'entreprise Paul Wagner & fils, un des leaders parmi les installateurs et prestataires de service dans le secteur de l'équipement technique du bâtiment au Luxembourg. La société gardera sa dénomination ainsi que l'équipe de direction actuellement en place.Les domaines d'activités actuels de l'entreprise seront maintenus et un accent particulier sera mis sur le développement de nouvelles activités dans des domaines émergents en relation avec la transition énergétique. Ceux-ci comprennent e. a. les services et l'installation de panneaux photovoltaïques, le stockage d'énergie ou la mobilité électrique avec des systèmes de gestion de bornes de recharge électriques.« Cette acquisition est doublement positive pour notre groupe. Elle correspond pleinement aux ambitions et à la stratégie d'Encevo dans des secteurs émergents comme par exemple la production décentralisée d'énergie et les services y relatifs. Elle s'inscrit aussi pleinement dans la stratégie Rifkin et les objectifs qui en découlent », souligne Jean Lucius, CEO d'Encevo. « Les deux piliers historiques du Groupe Encevo sont la fourniture d'énergie par Enovos et la gestion de réseau par Creos. Paul Wagner & Fils viendra s'ajouter aux sociétés du Groupe Encevo actuellement actives dans la fourniture de services et complétera ce domaine pour en faire le troisième pilier de notre groupe », précise Jean-Luc Santinelli, responsable de cette activité auprès du Groupe Encevo.Fort de quelque 350 collaborateurs, Paul Wagner et fils est actif principalement au Luxembourg mais aussi en France et Allemagne.

Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2018

À propos d'Encevo:

Encevo S.A. est la société holding, qui pilote le Groupe Encevo, essentiellement composé du fournisseur d'énergie Enovos et de l'opérateur réseau Creos. Leader régional de l'énergie et acteur-clé de la transition énergétique au Luxembourg, le Groupe Encevo est également actif en Allemagne, France et Belgique et emploie actuellement plus de 1 600 collaborateurs. Il possède plus de 300 000 points de livraison (électricité et gaz naturel) et opère plus de 10 150 km de lignes électriques et plus de 3 700 km de gazoducs.

www.encevo.eu

À propos de Paul Wagner & Fils

Paul Wagner & Fils est un des leaders parmi les installateurs et prestataires de service dans le domaine de l'équipement technique du bâtiment au Luxembourg. Allant du conseil, passant par la planification jusqu'à l'exécution et la maintenance, Paul Wagner et fils offre des solutions et des services dans une grande panoplie de domaines, e.a. dans la technique de l'installation, de l'énergie, de la sécurité, du HVAC (chauffage, ventilation, air-conditioning) et de la communication.

www.pwagner.lu