Déi Lëtzebuerger Police krut Bescheed gesot an huet dee Chauffeur och kuerz drop bei Lauterbuer gekräizt.D'Beamten hunn d'Blo Luucht ugemaach a wollten him nofueren.Bei dësem Manöver koum et awer zu enger Kollisioun mat engem drëtte Won. Dëse war hannert dem Policeauto a wollt just grad an deem Moment iwwerhuelen.Et blouf beim Materialschued. Deen anere Chauffer konnt och weiderfueren.Den Auto, dee gemellt gi war, konnt net méi lokaliséiert ginn.De Virfall war géint 19.20 Auer.