De Mann seet aus, hien hätt e Geräisch héieren an d'Déier mat engem Wëllschwäi verwiesselt. De Jeeër gëtt um Policegeriicht zu Dikrech zu enger Geldstrof vu 500 Euro an engem Schuedenersatz vu 7200 fir d'Famill veruerteelt. Hie kritt vum Justizministère säi Waffeschäin ofgeholl. Seng Waff gëtt confisquéiert an den Ëmweltministère hëlt dem Jeeër fir 5 Joer säi Juegdschäin of. De condamnéierte Jeeër geet géint d'Sanktioun vum Ëmweltministère a Recours. Uganks der Woch huet d'Verwaltungsgeriicht säi Verdikt an dëser Affär annoncéiert. Claude Zeimetz

Dem Jeeër säi Recours gëtt vun de Riichter zeréckgewisen. D'Decisioun vum Ëmweltministère déi am Mäerz zejoert gesprach gouf bleift domadder also bestoen.

D'Verwaltungsgeriicht ass der Meenung, datt et sech ëm exzeptionell Faiten handelt, déi net z'entschëllege wieren. Besonnesch net wann et sech, wéi an dësem Fall, ëm e Jeeër mat vill Erfarung handelt deen och nach selwer e Juegdlous lount. Datt de Mann sech, wéi e selwer argumentéiert hat, bis ewell näischt an deem Sënn zu Schold komme gelooss hätt, loossen d'Riichter och net als Excuse gëllen.

De Jeeër hat Uganks nach probéiert fir ze vertuschen, datt hien en Hond erschoss hat an huet eréischt, wéi den Drock ëmmer méi grouss ginn ass, zouginn, datt hien den Hond um Hochsitz mat engem Wëllschwäi verwiesselt hätt. Wat besonnesch kontestéiert gëtt ass d'Tatsaach, datt de Mann einfach geschoss huet nodeems hien e Geräisch héieren hat, ouni se gesinn op wat e schéisst. Hien hat säin Zil also net identifizéiert, huet an d'Blannt geschoss. Dat wier weder konform zu de Sécherheetsnorme vun der Juegd nach der Juegdethik, sou d'Verwaltungsgeriicht, dat domadder op enger Linn mam Ëmweltministère läit. De Jeeër kéint dowéinst och net higoen a vun enger disproportionéierter Strof schwätzen. D'Faite wieren nämlech vun enger exzeptioneller Gravitéit an dem Mann säi Behuelen irresponsabel an net z'entschëllege gewiescht.

De Jeeër selwer hat de Virfall "onglécklech" genannt a gemengt, et wier net souwäit komm wann den Hond an der Léngt gewiescht wier. Dat Argument léisst d'Verwaltungsgeriicht awer net gëllen. D'Strof wier effektiv streng- de Juegdpermis fir 5 Joer ofhuelen ass déi héchst méiglech Strof déi de Ministère huele kann- ma et géif egal wéi derbäi bleiwen, datt de Mann net ze schéissen hat sou laang hie sech net sécher war op wat, liest een am Uerteel.

D'Riichter hunn och dem Jeeër seng Argumentatioun net gëlle gelooss, datt de Ministère sech net un d'Prozedure gehalen hätt an hien net genuch iwwert d'Konsequenzen informéiert. De Mann hat sech och driwwer beschwéiert kee Rapport vun der Entrevue kritt ze hunn. Sou ee Rapport gouf allerdéngs guer net geschriwwen. Wéi gesot bleift et domadder bäi der Strof déi den Ëmweltministère decidéiert huet. De Jeeër kritt bis de 14. Mäerz 2022 kee Juegdschäin accordéiert.