Creditreform huet e Mëttwoch de Semester-Bilan vun de Faillitten hei am Land publizéiert.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

611 Faillitte goufe gezielt. Dat sinn der iwwer 150 méi wéi zejoert an den éischte 6 Méint, an den héchste Stand an de leschte 6 Joer.

Déi meescht am Déngschtleeschtungssecteur, dono kommen den Handel an de Bau.

Iwwer ¾ vun de betraffene Betriber waren zanter iwwer 5 Joer aktiv.