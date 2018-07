E Réckschlag och fir d’CSV , déi an der politescher Debatt e groussen Deel vun den Argumenter vum Syfel géint d’Regierung iwerholl huet! https://t.co/Pn1NcnN34f — Alex Bodry (@AlexBodry) July 11, 2018

Se hat kuerz viru Chrëschtdag grouss Welle geschloen. D'Assignatioun vum Syfel a méi wéi 100 Kierchefabrécke géint de Bistum an d'Regierung. Souguer de Xavier Bettel, den Dan Kersch an den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich ware perséinlech am Sträit ëm d'Trennung vu Kierch a Staat ugesicht ginn.E Mëttwoch gouf bekannt, datt de Syfel an d'Kierchefabrécke viru Geriicht verluer hunn. D'Stater Riichter sinn haut um Ofschloss vum Zivilprozess zur Konklusioun komm, datt d'Plaintë irrecevabel waren.Am Uerteel, wat eis virläit, geet Rieds vun enger Abberzuel prozeduraler Feeler, bei Decisioune bannent verschiddene Kierchefabrécke respektiv beim SYFEL selwer. Et geet ëm Reuniounen déi net aberuff goufen, Ënnerschrëften déi op Rapporte feele bis hin Decisioune vum Verwaltungsrot vum Syfel déi net beluecht konnte ginn. Donieft halen d'Riichter fest, datt et keng juristesch Basis gëtt, fir datt de Premier, den Inneminister an de Bëschof als "personnalité morale" ugesicht kéinte ginn.De SYFEL wollt sech viru Geriicht géint d'Konventioun tëscht Bistum a Regierung iwwert d'Ofschafe vun de Kierchefabrécke wieren. An deem Kontext hält d'Geriicht fest, datt d'Gesetz mat deem Kierchefabrécken ofgeschaaft goufen antëscht gestëmmt an a Kraaft ass. Dat Gesetz wier awer vum SYFEL an de Kierchefabrécken net a Fro gestallt ginn.

An enger éischter Reaktioun schwätzt de Generalvikar Leo Wagener vu grousser Erliichterung am Bistum. Och den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich wier ganz erliichtert. Dee war jo, nieft dem Xavier Bettel an dem Dan Kersch, perséinlech vun der Plainte viséiert.





Extrait Generalvikar Leo Wagener



Extrait Dan Kersch



D'kathoulesch Kierch fillt sech duerch d'Uerteel confirméiert. Et wier dat erauskomm wat een ëmmer erwaart hätt. Dem Leo Wagener no, gëtt d'Uerteel elo am Detail vun den zoustännege Juristen analyséiert. Egal wéi freet ee sech am Bistum awer iwwert dës éischt Etapp déi ee gewonnen huet.Satisfaktioun och beim Inneminister Dan Kersch. Déi Leit, déi gemengt hätten d'Regierung, d'Chamber an de Staatsrot géife falsch leien hätten kloer Onrecht kritt. Wann d'Leit awer mengen, si missten nach weider streiden, ass dat hiert gutt d'Recht a si sollen dat nach weider maachen. Fir de Minister gouf awer vum Geriicht confirméiert, wat hie scho Méint laang gesot huet.

Fir de Syndikat vun de Kierchefabrécke war et nach ze fréi fir ze reagéieren. An der Vergaangenheet hat de Syfel schonn awer annoncéiert, wann néideg, bis op Stroossbuerg ze goen. Den Zivilprozess, vun deem haut de Verdikt komm ass, riskéiert an deem Sënn nëmmen déi éischt Etapp an engem laangwierege juristesche Sträit gewiescht ze sinn.

D'Fro ass net ob mer virufuere, mä wéi mer virufueren. Dat ass déi éischt Reaktioun vum Vizepresident vum Syndikat vun de Kierchefabrécke Marc Linden op d'juristesch Defaite fir de Syfel an d'Kierchefabrécke gëschter virum Stater Bezierksgeriicht. D'Riichter haten d'Assignatioun jo als irrecevabel deklaréiert. Dat wier sech d'Saach dach e bësschen einfach gemaach, fënnt de Marc Linden.

Wat de Fong ugeet hätt hien am Uerteel eng Rei Kontradiktioune gelies. Zum Beispill an der Fro vun de Proprietéitsrechter. D’Uerteel kënnt zur Konklusioun, datt d’Kierchefabrécken net als Proprietär vun de Gidder vun der Kierch ze gesi sinn an deemno net konnten enteegent ginn, wéi de Syfel et ëmmer ugeprangert huet. Deene Kontradiktioune wëll de Syfel elo an den nächsten Deeg mat senge Juristen analyséieren. De Syndikat vun de Kierchefabrécken huet 40 Deeg Zäit fir géint d'Uerteel an Appell ze goen.

Den Inneminister Dan Kersch an de Bistum hate sech an enger éischter Reaktiounen hirersäits an hirer Argumentatioun confirméiert gesinn.