An iwwer 98% vun de Fäll waren Elteren an Enseignanten d'accord mateneen iwwer de Choix, wat de Passage Fondamental-Secondaire ugeet.

Knapp 39% vun de Fondamental-Schüler ginn an de Classique, ronn 49% an de Secondaire général, de fréieren Technique, an 12% goufen an de Preparatoire geschéckt.

Offizielle Communiqué

À la fin de l'année scolaire 2017-2018, 5.094 élèves de l'enseignement fondamental ont été orientés vers l'enseignement secondaire. Les résultats de la procédure d'orientation sont plus ou moins stables par rapport à l'année précédente, alors que le taux de concordance entre les avis des parents et ceux des enseignants est beaucoup plus élevé (98,2% en 2018 par rapport à 84,0% en 2017).

Des 5.094 élèves,



• 38,7% ont été orientés vers une classe de 7e de l'enseignement secondaire classique (7eC);

• 48,6% ont été orientés vers une classe de 7e de l'enseignement secondaire général (7eG);

• 12,2% ont été orientés vers la voie de préparation (7e P);

• 0,5% bénéficieront d'un cycle rallongé en 2018-2019.



PDF: Resultater.