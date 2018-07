© Luc Rollmann

© Luc Rollmann © Luc Rollmann © Luc Rollmann « ZréckWeider »

SNE-CGFP / Reportage Claudia Kollwelter



Et bräicht een der Gewerkschaft no zum Beispill méi spezialiséiert Leit, wëll et ëmmer méi Kanner mat spezifesche Besoinen gëtt. Donieft sollen der SNE-CGFP no an all de Schoule Preventiouns- an Interventiounsstrukture geschafe ginn.Obschonns den Accord salarial vun der Regierung zesumme mat der CGFP ënnerschriwwe ginn ass, gëtt et nach ëmmer eng Rei Punkten a Saache Stage mat där d'Enseignants-Gewerkschaft net d'accord ass. Si fuerdert eng déifgräifend Reform vun de Contenuen an eng Evaluatiounsprozedur vum Stage.Fir datt de Beruff vum Enseignant erëm méi attraktiv gëtt, misst d'Schoulhalen nees d'Haaptmissioun beim Enseignant sengen Aktivitéiten ginn, d'administrativ Aufgaben op e strikte Minimum reduzéiert ginn an déi lafend Reformen evaluéiert ginn.