Op der Cour d'appel an der Stad gouf e Mëttwoch am Nomëtten eng jonk Fra wéinst enger ganzer Rëtsch vun Abréch nach zu enger Prisongsstrof vun 8 Joer veruerteelt. An 1. Instanz hat si dofir 10 Joer Prisong kritt. Donieft hunn d'Riichter decidéiert, dass si enger Partie civile net grad 8.500 € net ze bezuelen huet.





8 Joer Prisong fir Rëtsch vun Abréch / Reportage Eric Ewald



Tëscht Oktober 2013 a September 2014 war et virun allem am Westen, awer och am Zentrum an am Süde vum Land zu deenen Abréch komm.



Déi jonk Fra an zwou aner Persounen haten dowéinst zejoert de Prozess gemaach kritt. Dogéint sëtzen déi zwee Haaptleit nach an der Belsch am Prisong a komme méi spéit hei am Land drun.



E brutalen Homejacking am September 2014 zu Äischen war souzesoen d'Kiischt um Kuch. Deemools haten d'Leit aus dem Haus Bijoue geklaut kritt, ware geschloen a mat enger Waff menacéiert ginn.