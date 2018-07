Donieft gouf an der Avenue John F. Kennedy e Kand vun engem Tram ugestouss an dobäi liicht blesséiert.

Kuerz viru 16 Auer hu sech bei Eeschwëller en Auto an e Motorrad ze pake kritt, woubäi 2 Persoune blesséiert goufen. Op der Plaz war d'Ambulanz vu Wolz, de Samu vun Ettelbréck mam Rettungshelikopter eosu wéi d'Rettungsdéngschter vu Wolz a Kiischpelt.Kuerz dono koum et zu engem Tëschefall an der Avenue John F. Kennedy um Kierchbierg, déi e Kand op enger Statioun vun engem Tram ugestouss gouf. Well den Tram do awer scho ganz lues ënnerwee war, hat dat klengt Meedchen sech d'Haut e bëssen opgeschruppt a konnt dono mat sengem Papp awer direkt heem goen.