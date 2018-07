Le secrétaire d’État à la Culture, Guy Arendt, a présenté le 11 juillet 2018 le nouveau centre de conférences du Château de Bourglinster.



Sous la supervision du Service des sites et monuments nationaux, le 2e étage du château a fait l’objet de travaux de rénovation extensifs pour être transformé en centre de conférences, complémentaire aux activités accueillies au bel-étage. Deux salles, pouvant accueillir 20 respectivement 80 personnes, ainsi qu’un espace accueil ont été aménagés.



Ces nouveaux espaces créent un lieu privilégié et authentique pour la tenue d’événements. Puiser dans les traditions et richesses matérielles du pays, telle a été la préoccupation lors des travaux de rénovation. Ainsi, l’aménagement intérieur du centre de conférences du Château de Bourglinster a en grande partie été conçu avec des éléments de design «made in Luxembourg».