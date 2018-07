Wéi geféierlech si Bëschzecken zu Lëtzebuerg? (11.07.2018) Zanter dem Fréijoer sinn se erëm ënnerwee, déi lästeg kleng Parasitten, déi net nëmmen eekleg sinn - mee fir Mënsch an Déier net ongeféierlech!

Bëschzecke kënne geféierlech Krankheeten iwwerdroen, dorënner den FSME-Virus. Géint dee kann ee sech impfen, ma nach gëtt et dee Virus bei eis am Land net, dofir awer d’Borrelios, och Lyme-Borrelios genannt. Mat dëse Bakterien ass net ze spaassen, dofir ass et wichteg, datt d'Zeck sou séier wie méiglech a richteg erausgeholl gëtt, wann ee gepickt gouf.

16% vun den Zecken hei am Land droe Borrelia-Bakterien a sech.

Wéi vill Leit, an ob méi oder manner Leit sech an der Läscht hei am Land mat eng Borreliose infizéiert hunn, ass net gewosst. Trotz Meldeflicht gëtt dat all ze dacks net gemaach, esou Zuele sollen iwwert en neit Gesetz an Zukunft awer besser kënnen erfaasst ginn.

Gëtt Borreliose festgestallt, kann ee mat Antibiotik behandelen. Wichteg ass et awer séier ze reagéieren. Oppassen sollt een op Zeeche wéi zum Beispill e roude Krees, do wou ee gepickt gouf. Am Beschten, et mécht ee sech mat engem Stëft e Punkt, do wou d'Bëschzeck souz. De roude Krees ronderëm d'Plaz trëtt awer net ëmmer op. D'Diagnos vun der Borreliose ass net ëmmer einfach, Tester och net zu 100% fiabel, dofir soll een och op verschidde Symptomer oppassen, nodeems ee gepickt gouf, dorënner Kappwéi, Féiwer a Péng an de Glidder.

Bleift eng Borreliose-Infektioun onentdeckt, kënne schlëmm gesondheetlech Problemer optauchen an et gëtt méi schwéier d‘Krankheet erëm lass ze ginn.

Der Santé no besteet aktuell hei am Land kee „Risque pour la santé publique“, allerdéngs ass et wuel wichteg, sech an och seng Kanner ëmmer op Zecken ze kontrolléieren, nodeems een an der Natur ënnerwee war. Mat Zäiten entdeckt, kann een d'Déier scho fort huelen, ier et sech konnt festsetzen.

Wien an d‘Vakanz fiert, sollt sech virdrun informéieren, ob do eventuell en FSME-Risiko-Gebitt ass, dozou zielen ënnert anerem vill Regiounen an Däitschland an och an Éisträich.

Weider Informatiounen um Site vun der Santé.