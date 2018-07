OGBL: Positive Bilan vun Entrevue vu Gewerkschaftler (11.07.2018) D'Reunioun vu Gewerkschaftler sollt de sozialen Dialog tëscht de Gewerkschaften an dem Stolgigant Arcelor Mittal verbesseren.

Dat war de But vun der Reunioun vu ronn 70 Gewerkschaftler aus 18 Länner en Dënschdeg an e Mëttwoch hei am Grand-Duché. Arcelor Mittal ass an iwwer 60 Länner aktiv. D'Gewerkschaften aus dem Stolsecteur wëlle sech elo zesummesetzen, fir iwwer d'Landesgrenzen eraus mateneen ze schaffen. Dat Ganzt leeft ënnert dem Schierm vun der internationaler Unioun IndustriALL, do ass den OGBL fir Lëtzebuerg Member. De Jean-Claude Bernardini vun der Gewerkschaft zitt ee positive Bilan vun dëser éischter Entrevue.





D’Haaptsujete vun der Reunioun wiere Gesondheet, Sécherheet an déi nei Technologië gewiescht. Den Dialog mat Arcelor Mittal an de verschiddene Länner wier gutt. Zwar net perfekt, huet et geheescht, ma et wier eenoptimistesch.

De Kaf vum italienesche Stolgrupp Ilva wier ugeschwat ginn, méi awer net, well den Ament eng Paus am Dossier ass. De Mee hat d’EU-Kommissioun hiren Accord ginn, fir datt Arcelor Mittal Ilva kann opkafen. Arcelor Mittal muss awer verschidden Aktivitéite verkafen, dorënner déi fréier Galvalange vun Diddeleng. Déi nei italienesch Regierung huet awer de Kaf vun Ilva zwee an een hallwe Mount no hanne versat. De Stéchdatum ass elo de 15. September.