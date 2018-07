Wäibau ouni Glyphosat an Herbiziden (11.07.2018) Eng nei Maschinn erméiglecht et de Wënzer, och op Herbiziden ze verzichten.

Et ass en Investissement an eng ëmweltfrëndlech an nohalteg Alternativ fir Herbiziden. Eng Alternativ no där d'Privatwënzer laang gesicht hunn.

Wéi laang genee, weess de President vun de Privatwënzer Ern Schumacher och net méi genee. 10 bis 15 Joer vläicht. D'Sich no enger passender Maschinn, déi de Glyphosat géif iwwerflësseg maachen, wär net einfach gewiescht, erënnert den Ern Schumacher sech. Zu Lëtzebuerg hätte mer jo vill biergop a biergof, dofir géif et nach vill Maschinnen um Marché, seet de Wënzer. Schwiereg wär et awer bei der sougenannter ''Quer-Terrasséierung'' wou nach en Hiwwel tëscht all Rei vu Wäiriewen ass. D'selwecht wär et bei immens géie Reien. Den Ern Schumacher wär dowéinst frou gewiescht, wou d'Privatwënzer op enger Ausstellung zu Stuttgart e Produzent aus dem Südtiroul begéint hunn, deen eng Maschinn fir déi Lëtzebuerger Spezifikatioune maache konnt.





Et ass eng Maschinn op Moos. Op enken a géie Plazen ass se op e klengt Gefier montéiert. Do wou et flaach ass, an d'Wäiriewe méi wäit ausernee stinn, ka se och um Trakter hänken. Op enger horizontaler Achs si Ficellë befestegt, déi d'Onkraut mat héijen Touren einfach ewechschloen. Den Privatwënzer Luc Kohll erkläert, dass d'Maschinn immens genee botze géif. De Stack selwer géif ouni Schued bleiwen.

Et ass awer e richtegt Investissement. Eng Maschinn kascht 12.500 Euro. Iwwerdeems ass den Aarbechtsopwand méi héich. Et géif ee sech et net einfach maachen, seet den Ern Schumacher, an dorop wär een houfreg.

''D'Zäit vum Glyphosat ass eriwwer'', dat ass jo dem Minister fir de Wäibau Fernand Etgen seng Devise. De Staat iwwerhëlt deemno 20 Prozent vun der gesamter Commande vun de Privatwënzer. Donieft gëtt et déi sougenannt Landschafts-Fleege-Prime. E Wäibau ouni Herbizide gëtt mat 350 Euro den Hektar subventionéiert.



Op géie Plaze gëtt et dofir 550 Euro den Hektar. En Vue vun den Evolutioune géif een awer driwwer nodenken, déi Tariffer nach eng Kéier op de Leescht ze huelen. D'Fro wär op deen Differenziell nach duergeet, esou de Landwirtschaftsminister Fernand Etgen. Kuerz virun de Wale sinn esou méiglech Walkaddoe keng Iwwerraschung. Onofhängeg dovu wär Lëtzebuerg op engem gudde Wee. Op Insektizide verzichten all d'Miseler Wënzerbetriber scho méi laang. D'Privatwënzer hunn elo wahrscheinlech och eng Alternativ fir d'Herbiziden fonnt. Bis ewell sinn se op alle Fall zefridde mat hiren neie Maschinnen.